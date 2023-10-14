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إسرائيل تقتل 9 من أسراها جراء قصفها على غزة

Lebanon 24
14-10-2023 | 10:39
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ارتفع عدد القتلى من الأسرى لدى حركة حماس إلى 26 بعد إعلانها اليوم السبت عن مقتل 9 أسرى آخرين.

وقالت حماس اليوم السبت إلى 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى. (سكاي نيوز)
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