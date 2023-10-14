إسرائيل تقتل 9 من أسراها جراء قصفها على غزة

ارتفع عدد القتلى من الأسرى لدى حركة حماس إلى 26 بعد إعلانها اليوم السبت عن مقتل 9 أسرى آخرين.



وقالت حماس اليوم السبت إلى 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى. (سكاي نيوز)

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