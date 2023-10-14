الصين ترسل "قريباً" مبعوثاً خاصاً للوساطة بين حماس وإسرائيل

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صرَّح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن بلاده ستُرسل مبعوثها الخاص "قريبا" إلى الدول المعنية في الشرق الأوسط لوقف العنف ونزع فتيل الصراع الجاري في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، في خطوة من بكين لتهدئة الصراع المشتعل بين الطرفين، وترتيب عقد مؤتمر دولي يعيد مفاوضات السلام.وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون، اجتمع يوم الجمعة مع ممثلين لجامعة الدول العربية في بكين في جلسة طارئة بشأن الأزمة في قطاع غزة، وفق ما نشرته صحيفة "ساوث تشينا مورنينغ بوست" الصينية.وقال وزير الخارجية الصيني خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بكين، جوزيب بوريل: "ندعو إلى إعمال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والصين طرف فعال في إطار جهود الوساطة وتحدّث مبعوثها إلى الشرق الأوسط أيضا مع قادة طرفي الصراع".وأضاف أن القضية الفلسطينية هي جوهر شؤون الشرق الأوسط، معتبراً أن الأساس فيما يجري هو أنه لم يتم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.ولفت الوزير إلى أن "الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي أكثر ثقة وتأثيرا لصياغة توافق أوسع على أساس حل الدولتين، فضلا عن صياغة جدول زمني وخريطة طريق لذلك"، مشدداُ على أن مفاوضات السلام هي المفتاح لإنهاء الصراع.في تصريحات أخرى نقلتها "ساوث تشينا مورنينغ بوست" للمبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط، تشاي جون، قال إن بلاده "تدين السلوك الذي يلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء"، وتدعو إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.