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إسماعيل هنية يؤكد: لا هجرة من غزة إلى مصر

Lebanon 24
14-10-2023 | 11:56
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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية  أن "لا هجرة من غزة إلى مصر"، مشددا على أن "أهل غزة متجذرون في أرضهم ومتمسكون بوطنهم ولن يخرجوا من أرضهم ولن يهاجروا".

وفي كلمة له اليوم السبت، قال إسماعيل هنية: "المقاومة بدأت كتابة التاريخ بطوفان الأقصى الذي شكل بداية زوال الاحتلال عن أرضنا وقدسنا".
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وأضاف: "العدو لم يستطع جيشه الجبان مواجهة رجالنا الشجعان فلجأ إلى ارتكاب المجازر، ويعتقد أن مجازره ستمحو عار الذل والانكسار بعد ضربة القسام الاستراتيجية".
 
وتابع: "سنستأنف استرتيجية التحرير والعودة رغم ما يقوم به العدو بدعم من الولايات المتحدة، وأقول لهم إن الضربة الاستراتيجية التي لحقت بكم تشير إلى أن تحريرنا وعودتنا قريبة المنال".

 وأكمل هنية: "لطالما أكدت حماس أنها لا تستهدف المدنيين الكبار ولا الصغار"، مؤكداً أن "الحركة لا يمكن أن ترتجف بندقيتها أمام الرواية الإعلامية الإسرائيلية المضللة"، مردفا: "نريد أن يرحل الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وكامل ترابنا". 
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