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عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي رفيع يقرّ بـ"الضربة المؤلمة"... وهذا ما قاله عن "حزب الله" ولبنان

Lebanon 24
14-10-2023 | 12:23
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أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أن إسرائيل تعرضت لضربة مؤلمة عقب الهجوم الذي شنته حركة "حماس"، قائلاً إنه "علينا الانطلاق في المعركة والإنتصار".

وخلال تصريح له، شدد هنغبي على أن "نتحمل مسؤولية ما حدث جراء هجوم حركة حماس وسيكون هناك تحقيق بالتقصير الذي سمح بالهجوم"، لافتاً إلى أن مصر لم تعط إسرائيل أي تحذير مسبق على الإطلاق بشأن هجوم حماس.
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وقال: "أخطأت في تقديري عندما قلت إن حماس لن تجرؤ على التحرك ضدنا لسنوات، ونحن ملتزمون بإعادة الأسرى والمفقودين ومئات العائلات لا تعرف مصير أبنائها". 

وأضاف هنغبي إن التركيز حالياً ينصب على إنهاء "حماس" في غزة، مشدداً على أنها "لن تبقى موجودة كسلطة في قطاع غزة وسنقضي على كل إمكانياتها وقدراتها، ومن بين أهدافنا عدم خوض حرب على جبهات متعددة".

كما تطرق في كلمته إلى "حزب الله"، قائلاً إن أفعال الأخير هي دون مستوى التصعيد حتى الآن، آملاً ألا يتسبب "الحزب" بتدمير لبنان، على حد تعبيره.

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