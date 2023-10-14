حماس تقصف تجمعات للجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون

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أعلنت حركة "حماس" أن جناحها العسكري "كتائب القسام" قصف تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي قرب "كيسوفيم" بقذائف الهاون، وموقع "إسناد صوفا" العسكري كذلك بقذائف الهاون.وتتزامن هذه الهجمات مع إعلان الجيش الإسرائيلي شن هجوم على نطاق واسع في غزة، قبل ساعات.وارتفع حصيلة الشهداء في غزة والضفة الغربية إلى 2269 بينهم 724 طفلا وإصابة 9814.كما أشارت الأمم المتحدة إلى تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء الضربات الإسرائيلية. (سكاي نيوز)