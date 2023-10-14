محمد بن زايد يبحث مع بلينكن توفير الحماية للمدنيين في غزة

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، السبت، أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي. وبحثا خلال اللقاء الأولوية القصوى لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.وتناول اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وفق وكالة وام، ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف، ومنع تفاقم الأوضاع واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة، وذلك في ظل تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها.وبحث الجانبان أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي واضح لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليميين.. مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.واستعرض رئيس دولة الإمارات ووزير الخارجية الأميركي خلال اللقاء، علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.