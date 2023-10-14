كارثة وشيكة في غزة... "الصحة العالمية" تحذر!

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وصف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، الوضع الراهن في غزة بأنه "صعب للغاية"، في حين يُنذر التصعيد المتلاحق بـ"كارثة إنسانية مُحققة".يأتي ذلك بينما تعتزم قوات الجيش الإسرائيلي بدء الاجتياح البري لقطاع غزّة المُحاصر منذ أيام، بعد دعوة سكانه إلى إخلاء منازلهم والتوجه نحو الجنوب.وقال المنظري في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية": "الجرحى والقتلى بالآلاف، وأعداد من شردوا من بيوتهم لا حصر لها، في الوقت الذي توشك المواد الأساسية من غذاء ومياه ووقود وأدوية على النفاد".وأضاف: "قبل ساعات، هبطت طائرة تحمل 78 مترًا مكعبًا من الإمدادات الصحية في مطار العريش المصري، ونأمل أن يجري على الفور تسليم تلك الإمدادات إلى قطاع غزة؛ لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة، بمجرد إنشاء ممر إنساني لإيصال المساعدات عبر معبر رفح".وقال المنظري: " حتى الآن، يُمكن الوصول إلى الجانب المصري من المعبر، إلا أن الجانب الإسرائيلي لا يزال مُغلقًا".وشدد على أن "كل ساعة تبقى فيها هذه الإمدادات على الجانب المصري من الحدود، دون فتح المعبر من الجانب الإسرائيلي يموت المزيد من الأشخاص وخاصة الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر والأشد تأثرًا بها"، مؤكداً أن الإمدادات التي قد تنقذهم متوفرة على بُعد أقل من 20 كيلو مترًا.