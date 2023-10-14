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عربي-دولي
كارثة وشيكة في غزة... "الصحة العالمية" تحذر!
Lebanon 24
14-10-2023
|
14:36
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وصف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، الوضع الراهن في غزة بأنه "صعب للغاية"، في حين يُنذر التصعيد المتلاحق بـ"كارثة إنسانية مُحققة".
يأتي ذلك بينما تعتزم قوات الجيش الإسرائيلي بدء الاجتياح البري لقطاع غزّة المُحاصر منذ أيام، بعد دعوة سكانه إلى إخلاء منازلهم والتوجه نحو الجنوب.
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وقال المنظري في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية": "الجرحى والقتلى بالآلاف، وأعداد من شردوا من بيوتهم لا حصر لها، في الوقت الذي توشك المواد الأساسية من غذاء ومياه ووقود وأدوية على النفاد".
وأضاف: "قبل ساعات، هبطت طائرة تحمل 78 مترًا مكعبًا من الإمدادات الصحية في مطار العريش المصري، ونأمل أن يجري على الفور تسليم تلك الإمدادات إلى قطاع غزة؛ لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة، بمجرد إنشاء ممر إنساني لإيصال المساعدات عبر معبر رفح".
وقال المنظري: " حتى الآن، يُمكن الوصول إلى الجانب المصري من المعبر، إلا أن الجانب الإسرائيلي لا يزال مُغلقًا".
وشدد على أن "كل ساعة تبقى فيها هذه الإمدادات على الجانب المصري من الحدود، دون فتح المعبر من الجانب الإسرائيلي يموت المزيد من الأشخاص وخاصة الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر والأشد تأثرًا بها"، مؤكداً أن الإمدادات التي قد تنقذهم متوفرة على بُعد أقل من 20 كيلو مترًا.
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