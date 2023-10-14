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عربي-دولي

أكبر رشقة صاروخية منذ بدء الحرب تصيب تل أبيب (فيديو)

Lebanon 24
14-10-2023 | 15:14
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أعلنت سرايا القدس أنها قصفت تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الإسرائيلية برشقات صاروخية رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية.
 
 
وأظهرت مقاطع فيديو عديدة حدوث أضرار كبيرة ودمار في منشآت جراء سقوط صاروخ على بات يام جنوبي تل ابيب، وسط انباء عن دمار كبير في عدد من المدن والمستوطنات الإسرائيلية.
 
 
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وفي وقت سابق من اليوم أيضا، أكدت كتائب "القسام" في بيان لها أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين". بالإضافة إلى "قصف مستوطنات إسرائيلية وحشود للعدو ومطار "بن غوريون" برشقات صاروخية" ردا على استهداف المدنيين. (روسيا اليوم)
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