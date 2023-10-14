أكبر رشقة صاروخية منذ بدء الحرب تصيب تل أبيب (فيديو)

أعلنت سرايا القدس أنها قصفت تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الإسرائيلية برشقات صاروخية رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية.

وأظهرت مقاطع فيديو عديدة حدوث أضرار كبيرة ودمار في منشآت جراء سقوط صاروخ على بات يام جنوبي تل ابيب، وسط انباء عن دمار كبير في عدد من المدن والمستوطنات الإسرائيلية.