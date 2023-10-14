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عربي-دولي
أميركا... رصد زيادة حادة في التهديدات منذ هجوم حماس"
Lebanon 24
14-10-2023
|
15:56
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أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس راي أن المكتب رصد ارتفاعا حادا في التهديدات منذ الهجمات التي وقت قبل أسبوع في إسرائيل، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وذكر أحد مراسلي الصحيفة على منصة إكس أن راي، الذي كان يتحدث أمام تجمع لقادة الشرطة في سان دييغو، دعا السكان المحليين على توخي اليقظة وتبادل المعلومات الاستخبارية لوقف "الأطراف المنفردة" التي تقتدي بحركة حماس الفلسطينية وغيرها.
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ولا يزال التوتر مهيمنا على الجاليات اليهودية والفلسطينية المسلمة في الولايات المتحدة بعد أسبوع من الهجوم الذي شنه مسلحو حركة حماس على مدنيين إسرائيليين والأعمال الانتقامية الإسرائيلية اللاحقة في قطاع غزة الذي تديره الحركة.
وشهدت الولايات المتحدة تظاهرات في عدة مدن للتضامن مع جانبي الصراع، مع تعزيز المدن الكبرى من نيويورك إلى لوس أنجلوس وجود الشرطة في المناطق السكنية لليهود والمسلمين.
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