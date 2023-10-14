اتصال هاتفي بين عباس وبايدن.. ماذا في التفاصيل؟

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أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الجهود الأميركية مع دول عربية وإسرائيل لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.وأشار البيت الأبيض في بيان، إلى أن بايدن ناقش مع عباس أهمية الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية والمناطق الحدودية.من جهته، شدد عباس على ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، مؤكداً ضرورة وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني في ما يجري بقطاع غزة.