Advertisement

عربي-دولي

مأساة في غزة.. 55 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل في الغارات الإسرائيلية!

Lebanon 24
14-10-2023 | 16:27
A-
A+
Doc-P-1117980-638329228666568361.jpg
Doc-P-1117980-638329228666568361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 400 شخصا استشهدوا خلال اليوم الماضي، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني، بينما أصيب نحو 1500 شخص.

في السياق، أكد متحدث باسم وزارة الصحة التابعة لـ "حماس"، أشرف القدرة، اليوم السبت أن 55 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل في الغارات الإسرائيلية.
Advertisement

وقال المتحدث: "قررنا عدم الاستجابة لتهديدات إسرائيل بإخلاء المستشفيات والبقاء في أماكننا ومواصلة العمل".

وكانت إسرائيل طلبت من السكان في شمال غزة النزوح إلى جنوب القطاع.

وناشد المتحدث المستشفى الميداني الأردني بعدم مغادرة قطاع غزة، كما طلب بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات والإمدادات الدوائية والوقود إلى قطاع غزة، مناشداً المجتنمع الدولي العمل على إخراج الجرحى والمرضى عبر ممر آمن لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

وحذر من "كارثة" ستحل بالقطاع في حالة عدم فتح المعابر لدخول المساعدات الطبية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه يستعد لتنفيذ مجموعة من الخطط العملياتية تشمل "هجوماً منسقاً من الجو والبحر والبر"، على قطاع غزة.

وقال في بيان مساء السبت: "يعمل الذراع البري وقسم التكنولوجيا واللوجستيات الآن على إعداد قوات الجيش لتوسيع القتال". (العربية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2023-10-14
16:53 | 2023-10-14
16:51 | 2023-10-14
16:00 | 2023-10-14
15:56 | 2023-10-14
15:56 | 2023-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24