مأساة في غزة.. 55 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل في الغارات الإسرائيلية!

أشرف القدرة،

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 400 شخصا استشهدوا خلال اليوم الماضي، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني، بينما أصيب نحو 1500 شخص.في السياق، أكد متحدث باسم وزارة الصحة التابعة لـ "حماس"،اليوم السبت أن 55 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل في الغارات الإسرائيلية.وقال المتحدث: "قررنا عدم الاستجابة لتهديدات إسرائيل بإخلاء المستشفيات والبقاء في أماكننا ومواصلة العمل".وكانت إسرائيل طلبت من السكان في شمال غزة النزوح إلى جنوب القطاع.وناشد المتحدث المستشفى الميداني الأردني بعدم مغادرة قطاع غزة، كما طلب بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات والإمدادات الدوائية والوقود إلى قطاع غزة، مناشداً المجتنمع الدولي العمل على إخراج الجرحى والمرضى عبر ممر آمن لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.وحذر من "كارثة" ستحل بالقطاع في حالة عدم فتح المعابر لدخول المساعدات الطبية.يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه يستعد لتنفيذ مجموعة من الخطط العملياتية تشمل "هجوماً منسقاً من الجو والبحر والبر"، على قطاع غزة.وقال في بيان مساء السبت: "يعمل الذراع البري وقسم التكنولوجيا واللوجستيات الآن على إعداد قوات الجيش لتوسيع القتال". (العربية)