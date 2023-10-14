يمزّق الهدف.. ما هو صاروخ "السكين الطائر" الذي طلبته "إسرائيل" من واشنطن؟

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ووفق شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، يوم السبت، فإن الطلب الإسرائيلي قيّد النظر من قبل مسؤولي البنتاغون الأميركي، لافتة إلى أن واشنطن أرسلت بالفعل مساعدات أمنية عاجلة تضمنت صواريخ وقنابل، كما أن هناك المزيد من الأسلحة والذخائر في طريقها إلى تل أبيب وستصل خلال الأيام المقبلة.



ما هي صواريخ "هيلفاير" الأميركية؟



كانت الولايات المتحدة قد باعت صواريخ هيلفاير لإسرائيل في وقت سابق، وهي عبارة عن صواريخ "جو-أرض" موجهة بالليزر ويشار إليها غالبًا باسم صواريخ " أطلق وانس" لأن المُشغل يحدد الهدف ويطلق النار عليه. ووفق صحيفة "نيويورك تايمز، فإن صاروخ "هيلفاير R9X" جرى تطويره في البداية منذ نحو عقد زمني؛ لتقليل الخسائر المدنية والأضرار التي تلحق بالمباني خلال الحروب الأميركية في أفغانستان، وباكستان، والعراق، وسوريا والصومال واليمن.



و بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن هذا الصاروخ الأميركي، هو سلاح سري يقتل دون إحداث انفجار كبير، ويمزق الهدف وكأنه جندي يقتل العدو بالسكاكين، مشيرة إلى أن قدرات هذا الصاروخ يجري استخدامه تحت اسم "جينسو الطائر"، وذلك نسبة إلى علامة "جينسو" الشهيرة في عالم السكاكين.



ويحد من الأضرار مقارنة بالصواريخ التقليدية، وهو مُصمم للضربات الجوية التي تقتل الهدف دون انفجار ما يقلل الخسائر في صفوف المدنيين. طلّبت إسرائيل المزيد من صواريخ "هيلفاير" السرية، التي استخدمها الجيش الأميركي في قتل الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في آب 2022، كما يستخدمها نظيره الإسرائيلي في هجماته الأخيرة على قطاع غزة.ووفق شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، يوم السبت، فإن الطلب الإسرائيلي قيّد النظر من قبل مسؤولي البنتاغون الأميركي، لافتة إلى أن واشنطن أرسلت بالفعل مساعدات أمنية عاجلة تضمنت صواريخ وقنابل، كما أن هناك المزيد من الأسلحة والذخائر في طريقها إلى تل أبيب وستصل خلال الأيام المقبلة.ما هي صواريخ "هيلفاير" الأميركية؟كانت الولايات المتحدة قد باعت صواريخ هيلفاير لإسرائيل في وقت سابق، وهي عبارة عن صواريخ "جو-أرض" موجهة بالليزر ويشار إليها غالبًا باسم صواريخ " أطلق وانس" لأن المُشغل يحدد الهدف ويطلق النار عليه. ووفق صحيفة "نيويورك تايمز، فإن صاروخ "هيلفاير R9X" جرى تطويره في البداية منذ نحو عقد زمني؛ لتقليل الخسائر المدنية والأضرار التي تلحق بالمباني خلال الحروب الأميركية في أفغانستان، وباكستان، والعراق، وسوريا والصومال واليمن.و بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن هذا الصاروخ الأميركي، هو سلاح سري يقتل دون إحداث انفجار كبير، ويمزق الهدف وكأنه جندي يقتل العدو بالسكاكين، مشيرة إلى أن قدرات هذا الصاروخ يجري استخدامه تحت اسم "جينسو الطائر"، وذلك نسبة إلى علامة "جينسو" الشهيرة في عالم السكاكين.ويحد من الأضرار مقارنة بالصواريخ التقليدية، وهو مُصمم للضربات الجوية التي تقتل الهدف دون انفجار ما يقلل الخسائر في صفوف المدنيين.

والصاروخ نسخة محدثة من صاروخ هيلفاير" AGM-114" حيث يضرب الهدف بشكل مركز ما يقلص دائرة الاستهداف بشكل كبير. وقد تم تقديمه كسلاح مضاد للدبابات في الثمانينيات وبدأ استخدامه على الطائرات بدون طيار بعد أحداث 11 ايلول لاستهداف الأفراد.

ومزود "هيلفاير" برأس غير متفجر ويتجاوز وزنه 45 كيلوغراما، ويتطلب استخدامه معلومات استخباراتية عالية الدقة، وموّجه بالليزر ويحتوي على 6 سكاكين أو شفرات تخترق الهدف وتقتل كل من يتواجد على مقربة مباشرة من الشخص المستهدف، وبمقدوره اختراق أكثر من 100 رطل من المعدن والسيارات والمباني لقتل هدفه دون الإضرار بالأفراد والممتلكات المجاورة للهدف بشكل غير مباشر، كما أنه يسقط على الهدف مثل كتلة من الفولاذ التي تسقط من السماء.

وحول الصاروخ أيضاً، قال الخبير العسكري الأميركي بيتر أليكس، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هذا الصاروخ الذكي والموجه بدقة عالية، معروف باسم "صاروخ النينجا" واستخدمته واشنطن في حروبها على الإرهاب بمناطق كثيرة بالعالم لتجنب الإضراب بالمدنيين، لذا فهو يعد تطوراً كبيرا بالتكنولوجيا العسكرية الأميركية في مكافحة الإرهاب. وأضاف: يمكن تفسير الطلب الإسرائيلي بشأن هذا الصاروخ بأنه سيكون لقتل قيادات حماس دون إحداث أضرار كبيرة في البنى التحتية في قطاع غزة، بعد أحدثته الصواريخ التقليدية من دمار كبير ومحو بعض الأحياء في القطاع".



ويصطاد الصراخ بحسب الخبير ضحاياه من مسافة قريبة جدا، وله حوالي 6 شفرات كالسكاكين يفتحها قبل إصابة الهدف من أجل تقطيعه وسحقه.

ويمثل هذا الصاروخ أفضل الحلول لاصطياد الهدف دون إحداث خسائر بشرية غير مقصودة مثلما تسببه الصواريخ الأخرى التي عادة ما تنفجر وتسحق الأهداف ومحيطها، ويسقط كسندان حديدي من السماء بسرعة هائلة على المستهدف، لكن رغم تلك المميزات إلا أنه يحدث بعض الخسائر في أرواح المدنيين ولا يمنع وقوع قتلى في محيط التفجير. (سكاي نيوز)