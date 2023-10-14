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عربي-دولي
قمة طارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي: تضامن كامل مع إسرائيل
Lebanon 24
14-10-2023
|
16:51
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه دعا إلى عقد مؤتمر قمة عبر الاتصال المرئي لزعماء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء لبحث الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وقال ميشيل إن التكتل يعلن "التضامن الكامل مع شعب إسرائيل بعد الهجمات الإرهابية الوحشية التي وقعت قبل أسبوع".
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وفي رسالة الدعوة لزعماء الاتحاد الأوروبي، قال ميشيل إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بما يتوافق مع القانون الدولي.
وقال إن حصار قطاع غزة يدق أجراس الخطر في المجتمع الدولي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لعقد اجتماع عبر الاتصال المرئي يوم الثلاثاء الساعة 1730 بتوقيت وسط أوروبا (1530 بتوقيت غرينتش).
وكتب يقول "من المهم للغاية أن يحدد المجلس الأوروبي، بما يتماشى مع المعاهدات وقيمنا، موقفنا المشترك ويحدد مسار عمل موحد واضح يعكس مدى تعقيد الوضع المتمثل الآن".
كما قال ميشيل إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مدافعا عن السلام واحترام القانون الدولي ويجب أن يسعى لتجنب تصعيد الوضع في المنطقة.
وأضاف أن الصراع من شأنه أن يغذي التطرف في مجتمعات الاتحاد الأوروبي وقد يدفع إلى حدوث هجرة وتحركات لعدد كبير من الأشخاص إلى الدول المجاورة.
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