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قصف إسرائيلي على سوريا... وتعطل مطار حلب

Lebanon 24
14-10-2023 | 16:58
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مناطق في سوريا بعد إطلاق تحذير من غارة جوية في مستوطنات بهضبة الجولان المحتلة، على خلفية النزاع مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش الإٍسرائيلي في بيان "إثر تقارير أولية عن سماع صافرات الانذار في بلدتي أفني أيتان وألما، تقوم مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي راهنا بقصف مصدر النيران في سوريا".
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وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن "صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسقطا في منطقة مفتوحة".

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعطل مطار حلب بعد تعرضه لقصف إسرائيلي جديد.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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