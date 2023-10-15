Advertisement

عربي-دولي

هنية التقى عبد اللهيان في الدوحة.. وهذا ما اتفقا عليه (فيديو)

Lebanon 24
15-10-2023 | 00:13
A-
A+
Doc-P-1118029-638329508505684383.png
Doc-P-1118029-638329508505684383.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت حركة حماس في بيان ان رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية اجتمع مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في قطر حيث ناقشا الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل.

وبحسب البيان فيد أكد الجانبان على التعاون المستمر لإنجاز الأهداف للحركة وللشعب الفلسطيني.

وخلال اجتماعهما في العاصمة القطرية الدوحة، أشاد وزير خارجية إيران بالهجوم ووصفه بأنه "انتصار تاريخي"، مشيرا إلى أنه "يسجل انتكاسة جدية للاحتلال ومشروعه في فلسطين والمنطقة".
 
Advertisement
 
إيران تحذر
وكانت قد حذرت إيران في منشور لبعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك على موقع إكس من أن إذا لم يتم وقف "جرائم الحرب والإبادة الجماعية" التي تنفذها إسرائيل على الفور، "فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة ويكون له عواقب بعيدة المدى".

وورد في المنشور "إذا لم يتم وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الفور، فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة ويكون له عواقب بعيدة المدى مسؤوليتها ملقاة على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول التي تقود المجلس نحو طريق مسدود".(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:15 | 2023-10-15
07:00 | 2023-10-15
06:31 | 2023-10-15
06:19 | 2023-10-15
06:03 | 2023-10-15
05:57 | 2023-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24