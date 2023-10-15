هنية التقى عبد اللهيان في الدوحة.. وهذا ما اتفقا عليه (فيديو)

أعلنت حركة حماس في بيان ان رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية اجتمع مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في قطر حيث ناقشا الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل.



وبحسب البيان فيد أكد الجانبان على التعاون المستمر لإنجاز الأهداف للحركة وللشعب الفلسطيني.



وخلال اجتماعهما في العاصمة القطرية الدوحة، أشاد وزير خارجية إيران بالهجوم ووصفه بأنه "انتصار تاريخي"، مشيرا إلى أنه "يسجل انتكاسة جدية للاحتلال ومشروعه في فلسطين والمنطقة".

دیدار اسماعیل هنیه و امیرعبداللهیان در قطر



این اولین دیدار رسمی هنیه با مقامات کشورمان بعد از پیروزی عملیات طوفان الاقصی است pic.twitter.com/DDNc0ISmKN — خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) October 14, 2023 Advertisement

إيران تحذر

وكانت قد حذرت إيران في منشور لبعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك على موقع إكس من أن إذا لم يتم وقف "جرائم الحرب والإبادة الجماعية" التي تنفذها إسرائيل على الفور، "فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة ويكون له عواقب بعيدة المدى".



وورد في المنشور "إذا لم يتم وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الفور، فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة ويكون له عواقب بعيدة المدى مسؤوليتها ملقاة على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول التي تقود المجلس نحو طريق مسدود".(سكاي نيوز)



