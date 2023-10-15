اجتياح غزة سيكون أكبر عملية منذ حرب لبنان 2006.. هذا ما كشفه ضباط اسرائيليون

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أعلن ثلاثة ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي لصحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد ان التوغل البري في غزة كان سينطلق مطلع الأسبوع لكن تم تأجيله لبضعة أيام.ونقلت الصحيفة عن الضباط الذين لم تنشر أسماءهم القول إن العملية أرجئت لأسباب من بينها الظروف الجوية التي كانت ستصعب مهمة سلاح الطيران الإسرائيلي في توفير غطاء جوي للقوات البرية.وذكر المسؤولون أن التوغل الإسرائيلي المحتمل في غزة سيشمل دبابات وقوات خاصة وأن القوات الجوية وقوات المدفعية ستوفر غطاء للقوات البرية.وتوقعوا أن يكون الهجوم البري على غزة أكبر عملية برية منذ غزو لبنان 2006.وتستعد القوات الإسرائيلية لهجوم بري على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس مع رد إسرائيل على هجوم غير مسبوق على أراضيها نفذته الحركة، فيما حذرت إيران من "عواقب بعيدة المدى" إذا لم يتوقف القصف الإسرائيلي.وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس المسلحة ردا على الهجوم الذي اقتحم فيه مقاتلو الحركة بلدات إسرائيلية في مطلع الأسبوع الماضي وأطلقوا النار واحتجزوا رهائن في أسوأ هجوم على المدنيين في تاريخ البلاد.وقُتل حوالي 1300 شخص في الهجوم المباغت الذي هز البلاد.وردت إسرائيل بأعنف قصف على الإطلاق على قطاع غزة وفرض الحصار الكامل على القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون فلسطيني وتدمير جزء كبير من بنيته التحتية.وقالت السلطات في غزة إن أكثر من 2200 شخص استشهدوا، ربعهم من الأطفال، وأصيب نحو عشرة آلاف. وبحث عمال الإنقاذ باستماتة عن ناجين من الضربات الجوية الليلية. وتردد أن مليون شخص غادروا منازلهم.(العربية)