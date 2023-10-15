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إسرائيل تعلن قتل قائد "وحدة نخبة حماس" بجنوب خان يونس (فيديو)

Lebanon 24
15-10-2023 | 01:53
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تمكنت طائرات حربية إسرائيلية، بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك، من قتل قائد وحدة النخبة التابعة لحماس في كتيبة جنوب خان يونس بلال القدرة، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي.
ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن القدرة كان قائد وحدة النخبة التابعة لحركة حماس في كتيبة جنوب خان يونس والذي كان مسؤولًا عن الهجوم في نيريم ونير-عوز.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم كذلك قتل عدد أخر من النشطاء في حركتي حماس والجهاد الإسلامي.


وأوضح أنه خلال ساعات الليلة الماضية أغار الجيش الإسرائيلي على أكثر من 100 هدف عسكري في حي الزيتون وخان يونس وغرب جباليا "لإضعاف قدرات حماس"، حيث شملت الغارات مقرات قيادة ومجمعات عسكرية وعشرات المنصات لاطلاق الصواريخ ومواقع اطلاق قذائف مضادة للدروع ومواقع رصد.


وأشار إلى أنه تم كذلك تدمير مقرات قيادة للجهاد الاسلامي.
كما دمر الجيش الإسرائيلي عدة أهداف حكومية لحماس تعتبر جزء من منظومة السيادة لحماس في الأوقات الاعتيادية وفي الطوارئ حيث يشارك الكثير من موظفي الحكم بشكل فعال بالقتال ضد إسرائيل.
 
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