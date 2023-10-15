بعد انقطاع التيار الكهربائي فيها.. صورتان من الفضاء تظهران غرق غزة بالظلام

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بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن غزة مع اندلاع الحرب التي دخلت يومها التاسع، أظهرت صورتان التقطتا من الفضاء غرق غزة في الظلام.ونشرت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية الصورتين اللتين تظهران حجم الظلام الدامس في غزة، بعد انقطاع التيار الكهربائي فيها.وكان مصدر الصورتين المركز الدولي لأبحاث البيانات الضخمة من أجل أهداف التنمية المستدامة، ومقره بكين.وفي الصورة الأولى التي التقطت عبر الأقمار الاصطناعية يوم 14 أيلول الماضي، أي قبل اندلاع الحرب بثلاثة أسابيع كانت الأضواء منتشرة في قطاع غزة من بيت لاهيا وبيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا، مع أن التركيز الأكبر للأضواء كان في مدينة غزة، مركز القطاع.لكن في الصورة الثانية، التي التقطت في 12 تشرين الأول الجاري، أي في اليوم الخامس من الحرب، فكانت الأضواء غائبة أو يكاد.وقالت الصحيفة الصينية إن قطاع غزة، وهو واحد من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، يكاد يغرق في الظلام في الليل مع قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء.وأضافت أن التناقض الصارخ بين الصورتين يسلط الضوء على الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع.(سكاي نيوز)