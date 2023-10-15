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عربي-دولي

"مثمر للغاية"... بلينكن يتحدث عن لقائه مع ولي العهد السعودي

Lebanon 24
15-10-2023 | 03:04
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وصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، اجتماعه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأنه كان "مثمرا للغاية"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
والأحد، التقى بلينكن الذي يقوم بجولة إقليمية في الشرق الأوسط، ولي عهد السعودية التي علقت للتو مباحثات التطبيع مع إسرائيل، وذلك بالعاصمة الرياض.
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وقال مسؤول أميركي إن اجتماع بلينكن مع ولي العهد استمر ما يقل قليلا عن الساعة، وفق "رويترز".
وصرح مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس" أنّ اللقاء بين الوزير الأميركي وولي العهد الحاكم الفعلي لبلاده في الرياض بدأ بعيد الساعة 07,30 (04,30 ت غ).
والتقى بلينكن الأمير محمد بن سلمان في اليوم الرابع من أكبر جولة يقوم بها حتى الآن في الشرق الأوسط منذ توليه منصب وزير الخارجية. 
ويعمل بلينكن مع حلفاء بلاده في المنطقة لمنع توسع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس لتتحول إلى صراع أكبر في المنطقة وللمساعدة في تأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.
ويقوم بلينكن بجولة في المنطقة تشمل ست دول عربية منذ أن شن مقاتلو حماس هجوما مباغتا ضد إسرائيل في السابع من تشرين الاول.
والخميس، بدأ بلينكن هذه الجولة في إسرائيل معبرا عن تأييد واشنطن الكامل لأقرب حلفائها في الشرق الأوسط في حربها على حماس كما زار الأردن وقطر والبحرين والسعودية والإمارات والتقى في تلك الدول بكبار الزعماء والمسؤولين.
ومن المتوقع أن يتوجه بلينكن الأحد إلى مصر، حسبما أشارت "رويترز". (الحرة)
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