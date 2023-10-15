بوتين: الجيش الروسي "يحسّن مواقعه" على الجبهة الأوكرانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن الجيش الروسي "يحسّن مواقعه" على الجبهة في أوكرانيا، بما في ذلك حول أفدييفكا (شرق أوكرانيا) التي كانت هدفا لهجوم واسع شنته القوات الروسية قبل أيام بهدف تطويقها.

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وقال بوتين، في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشر الصحافي بافيل زاروبين الذي أجراها معه مقتطفات منها الأحد على شبكات للتواصل الاجتماعي، إن "قواتنا تحسّن مواقعها في كل هذه المساحة تقريبا، وهي مساحة كبيرة إلى حد ما"، موضحا أنها تشمل "مناطق كوبيانسك وزابوريجيا وأفدييفكا".



وتتواصل العملية العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، اليوم الأحد. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف حاول مهاجمة منشآت في أراضي روسيا باستخدام 27 طائرة مسيرة، واستهدفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 18 منها فوق مقاطعة كورسك، واثنتين أخريين فوق مقاطعة بيلغورود.

وكانت كييف أفادت بأن معارك "محتدمة" حول أفدييفكا في شرق البلاد، السبت، موضحة أنّ القوات الروسية "لم تتوقّف عن مهاجمة" المدينة التي تعدّ المركز الصناعي الرمزي، منذ عدّة أيام في محاولتها لتطويقها.

وقالت أوكرانيا، الأسبوع الماضي، إن روسيا كثّفت هجماتها على المدينة الواقعة على خط المواجهة والتي تبعد 15 كيلومتراً فقط من دونيتسك التي تسيطر عليها موسكو.



وتحوّلت أفدييفكا إلى رمز للمقاومة الأوكرانية منذ العام 2014، بعدما سقطت لفترة وجيزة في أيدي الانفصاليين المدعومين من روسيا.





وتسيطر القوات الروسية حالياً على الأراضي الواقعة في شرق وشمال وجنوب أفدييفكا.



من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ كييف تحافظ على مواقعها في أفدييفكا، بينما أفادت موسكو بأنّها حسنّت مواقعها هناك.



ولا يزال هناك حوالي 1600 مدني في المدينة، التي كان عدد سكانها قبل الحرب حوالي 31 ألف نسمة. (العربية)