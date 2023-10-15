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عربي-دولي

السفارة الأميركية في إسرائيل تعرض إجلاء أميركيين بحرا من حيفا

Lebanon 24
15-10-2023 | 04:31
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عرضت السفارة الأميركية في إسرائيل، الأحد، على الأميركيين وعائلاتهم الإجلاء بحرا من حيفا إلى قبرص، الإثنين.

وقالت السفارة في "بيان"، إن حكومة الولايات المتحدة تساعد المواطنين الأميركيين وأفراد أسرهم المباشرين بوثيقة سفر صالحة لمغادرة حيفا عبر البحر إلى قبرص في 16 تشرين الاول 2023. 
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ويبدأ الصعود في الساعة 0800 صباحا بالتوقيت المحلي، ويجب على مواطني الولايات المتحدة الوصول إلى محطة الركاب في ميناء حيفا في موعد لا يتجاوز الساعة 0900 صباحًا بالتوقيت المحلي.
 
وسيتم الصعود على متن الطائرة حسب ترتيب الوصول ويكون على أساس محدود المساحة، وفق البيان.

وتبعد قبرص عن اسرائيل 250 كيلومترا فقط (155 ميلا).

وتشهد قبرص تدفق رعايا أجانب يتم إجلاؤهم من إسرائيل جوا وبحرا بعد اندلاع الحرب مع حماس، بحسب ما نقلته "فرانس برس" عن مسؤولين السبت.  (الحرة)
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