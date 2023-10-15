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الجيش الإسرائيلي يحدد توقيتا جديدا لمغادرة المدنيين شمال غزة

Lebanon 24
15-10-2023 | 04:42
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حدد الجيش الإسرائيلي للمرة الثالثة، الأحد، توقيتا جديدا لمغادرة المدنيين شمال غزة باتجاه جنوب القطاع، قبل اجتياح بري محتمل للقوات الإسرائيلية، في إطار الحرب الدائرة مع حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي "سكان مدينة غزة وشمالي القطاع، نناشدكم على مدار الأيام الأخيرة المغادرة (...) والاتجاه إلى المنطقة الواقعة جنوبي وادي غزة حرصا على سلامتكم".
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وأضاف "أبلغكم أن جيش الدفاع سيمتنع عن استهداف المحور المحدد (شارع صلاح الدين) بين الساعة 10:00 صباحا ولغاية الساعة 13:00 ظهرا. حرصا على سلامتكم استغلوا الفترة الزمنية القريبة من أجل الانتقال جنوبا".
 
وأعلن أدرعي، السبت، عن طريق وتوقيت جديدين لمغادرة المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة باتجاه الجنوب، بعد تحديد مهلة 24 ساعة، الجمعة، عبر طريق واحد للقيام بذلك. (الحرة)
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