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إسرائيل تنفذ أضخم حملة اعتقالات في الضفة منذ سنوات

Lebanon 24
15-10-2023 | 05:57
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أشار نادي الأسير الفلسطيني الى ان "الجيش الإسرائيلي نفذ أضخم حملة اعتقالات في الضفة الغربية منذ سنوات"، وذلك بالتزامن مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، السبت الماضي.



وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 470 شخصا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الاول الجاري، وهو اليوم الذي شنت فيه حركة حماس الهجوم المباغت وغير المسبوق على إسرائيل، وسمّته "طوفان الأقصى".
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كما لفت الى أن "هذه الحملة هي الأعلى منذ سنوات مقارنة مع حجم الاعتقالات والمدة التي نفذت خلالها"، مشيرا الى أن "الحملة شملت الفئات كافة في المجتمع الفلسطيني وتركزت في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية".
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