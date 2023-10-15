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مقتل زوجة وأبناء صحافي في القصف على غزة

Lebanon 24
15-10-2023 | 07:15
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قتلت زوجة الإعلامي مع كتائب القسام أحمد سمير قنيطة، الملقب أيضًا بـ"أبو عبيدة"، وأبناؤه، ووالد زوجته وزوجته، ومعظم أبناء العائلة، بقصف إسرائيلي على منزلهم في غزة.

وقال "أبو عبيدة" في بيان: "بلغني قبل قليل خبر إستشهاد زوجتي العزيزة الحبيبة "أم عبيدة" وأبنائي الأحبة كافة (رهف، عبيدة، ريما)، ووالد زوجتي الحبيب الكريم الأديب الأريب د. عمر صالح فروانه، وزوجته العزيزة الكريمة، ومعظم أبناء العائلة، بقصف صهيوني غادر على منزلهم.
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق أن "لا صحة للأنباء عن استشهاد زوجة وأبناء المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة".

وقال إنّ "الذي استشهد هو زوجة وأبناء الأخ العزيز أحمد سمير قنيطة "أبو عبيدة" رحمهم الله جميعاً. ويبدو أن تشابه الكنية أوقع البعض بهذا الخطأ".
المصدر: وكالات
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