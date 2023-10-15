البابا فرنسيس: لاحترام حقوق الإنسان "قبل أي شيء في غزة"

دعا البابا فرنسيس إلى احترام حقوق الإنسان "قبل أي شيء في غزة"، وفقاً لما نقلته عنه "سكاي نيوز".



كذلك، دعا إلى إقامة ممرات إنسانية لسكان قطاع غزة.

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