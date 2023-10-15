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البابا فرنسيس: لاحترام حقوق الإنسان "قبل أي شيء في غزة"

Lebanon 24
15-10-2023 | 06:31
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دعا البابا فرنسيس إلى احترام حقوق الإنسان "قبل أي شيء في غزة"، وفقاً لما نقلته عنه "سكاي نيوز".

كذلك، دعا إلى إقامة ممرات إنسانية لسكان قطاع غزة.
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