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عربي-دولي

لا مكان لدفن الجثث في غزة.. الوضع صعب وخطير للغاية

Lebanon 24
15-10-2023 | 08:00
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كشف السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، أن القصف الإسرائيلي تسبب في تدمير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، تشريد أكثر من 1.2 مليون مواطن وتدمير أكثر من 14 مستشفى.

 
 
وفي مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، اليوم بشأن تطورات الاعتداءات الإسرائيلية، قال إن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية، ولا يوجد لدينا مجال لدفن جثث القتلى، محذرا إسرائيل من مغبة التوغل البري في القطاع أو ارتكاب المزيد من المجازر.
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كذلك، طالب السفير الفلسطيني بفتح ممرات إنسانية بشكل سريع وعاجل إلى غزة لتزويد القطاع بالإمدادات الغذائية والطبيةوضمان دخول المساعدات.
وفي سياق متصل، أعلنت مصادر فلسطينية أن عدد القتلى جراء الاعتداءات الإسرائيلية بلغ 2384 قتيلا، ونحو 10 آلاف و150 جريحا.
وكانت قد ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة يواجهون خطر نفاد المياه، بشكل أصبح يهدد حياتهم.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن المياه أصبحت مسألة حياة أو موت، وبات من الضروري أن يتم توصيل الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص، مشيرا إلى أن المياه النظيفة تنفد من القطاع بعد توقف عمل محطة المياه وشبكات الماء العام.
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