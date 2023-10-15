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عربي-دولي

بعد إلغاء رحلتين.. ماذا قررت أستراليا بشأن رحلات الإجلاء من إسرائيل؟

Lebanon 24
15-10-2023 | 08:40
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أشار وزير الخارجية الأسترالي بيني وونغ الى ان بلاده بصدد تنظيم رحلات عودة إضافية من تل أبيب، لإجلاء مواطنيها عن إسرائيل على متن طائرات مستأجرة وأخرى تابعة للقوات الجوية.
 

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وبعد إلغاء رحلتين لإجلاء مواطنين أستراليين من إسرائيل أمس، قال وونغ إن الرحلات الإضافية رهن عوامل تشمل البيئة الأمنية، لكنه ترك للأستراليين "اتخاذ الخيار الأول الذي يصبح متاحا" للخروج من إسرائيل.
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