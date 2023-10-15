السيسي: رد الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي بلينكين أن "التأخير في حل القضية الفلسطينية سيترتب عليه المزيد من الضحايا"، معتبراً أن "غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب".وقال إن "رد الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس للعقاب الجماعي"، مشيراً الى أن "12500 فلسطيني قتلوا بسبب جولات العنف المتكررة في غزة".