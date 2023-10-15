Advertisement

عربي-دولي

مع احتدام المعركة.. ماذا يعني انضمام "أيزنهاور" إلى "جيرالد فورد"؟

Lebanon 24
15-10-2023 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1118198-638329874223231498.jpg
Doc-P-1118198-638329874223231498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتجه حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أيزنهاور" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، على أن تنضم إلى "جيرالد فورد"، كجزء من الجهود "لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل"، حسب ما أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الأحد.
Advertisement
 

وأكد أوستن، في بيان، أن إرسال حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" (CSG) إلى المنطقة يعد جزءا من الجهود الأميركية لردع توسيع الحرب، في أعقاب هجوم "حماس" على إسرائيل، موضحاً أن المجموعة الضاربة تضم طراد الصواريخ الموجهة "يو إس إس فلبين سي"، ومدمرات الصواريخ الموجهة "يو إس إس غرافلي" (DDG 107) و مدمرة "يو إس إس ميسون" (دي دي جي 87)، و الجناح الجوي الناقل 3، مع تسعة أسراب طائرات.
 
 
ويتمثل دور حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"، إحدى أكبر حاملات الطائرات في العالم، في إبراز القوة العسكرية الأميركية على مسافة نصف قطرها 1000 ميل.

وتعمل حاملة الطائرة بالطاقة النووية، وهي من فئة نيميتز، وتم تشغيلها في عام 1977، بينما تعتبر أول سفينة تحمل اسم الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة.


وتشتهر المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات "أيزنهاور" بكونها قوية ومتحركة ومرنة ومستقلة ومستدامة، وتحتوي عادةً على ما يقرب من 7500 بحار ومشاة البحرية وخمسة أنواع مختلفة من السفن. كما تضم عادة عددا من الطائرات، الحربية والهيلوكوبتر.
 
وفي هذا الصدد، توضح وكالة "أسوشيتد برس" أن وجود حاملتي طائرات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط "يمكن أن يوفر مجموعة من الخيارات"، وتضيف: "يمكن أن تتفرقا وتكونا بمثابة مراكز عمليات القيادة والسيطرة الأساسية، لتغطية مساحة واسعة من المنطقة، بالإضافة إلى شن حرب معلومات".

ويمكن للحاملتين أيضا "إطلاق واستعادة طائرات المراقبة "E2-Hawkeye" التي توفر إنذارات مبكرة عند إطلاق الصواريخ، وإجراء المراقبة وإدارة المجال الجوي".

وتحمل كلتا السفينتين طائرات مقاتلة من طراز F-18 يمكنها الطيران للاعتراض أو ضرب الأهداف.

ولدى "أيزنهاور وفورد" أيضا قدرات كبيرة للعمل الإنساني، بما في ذلك مستشفى على يضم مسعفين وجراحين وأطباء، ويبحرون بطائرات هليكوبتر يمكن استخدامها لنقل الإمدادات الحيوية جوا أو للضحايا. 

ويشير تقرير لموقع "بوليتكو" إلى أن "الخطوة النادرة المتمثلة في وجود حاملتي طائرات، مصحوبة بالطرادات والمدمرات والطائرات المقاتلة كجزء من مجموعاتها الضاربة، في نفس المنطقة ستكون إشارة رئيسية لحماس بأن الجيش الأميركي يدعم إسرائيل".
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2023-10-15
16:00 | 2023-10-15
15:47 | 2023-10-15
15:00 | 2023-10-15
15:00 | 2023-10-15
14:45 | 2023-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24