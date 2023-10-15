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عربي-دولي

غالانت يؤكد أن اسرائيل "لا تريد تصعيداً" مع لبنان

Lebanon 24
15-10-2023 | 11:43
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن بلاده "لا تريد تصعيداً" على حدودها الشمالية مع لبنان، حيث ترتفع حدة التوتر ومعها المخاوف من توسع نطاق الحرب.

وقال غالانت في مقطع فيديو نشره مكتبه أثناء زيارته للقوات الإسرائيلية في جنوب البلاد: "ليس لدينا مصلحة في حرب في الشمال ولا نريد تصعيد الوضع".
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وأضاف: "إذا اختار حزب الله طريق الحرب فسوف يدفع ثمناً باهظاً جداً... وسوف نحترم خياره بضبط النفس ونبقي الأمور على ما هي عليه".
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