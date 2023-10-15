صحافية تصرخ في الرئيس الأميركي بايدن: دع غزة تعيش

صرخت صحافية خلال اجتماع حول حقوق الإنسان حضره الرئيس الأميركي جو بايدن قائلة: "دع غزة تعيش".

ورصد مقطع فيديو على "إنستغرام" الواقعة، حيث كررت الصحافية صرختها مرتين من صفوف بعيدة عن موقع الرئيس بايدن.

ولم يكن الرئيس بايدن واضحا في رد فعله، وضحك قائلا: "لا أسمعك"، مضيفا "لا أعتقد أن هذا أمر جيد".

والأحد، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الأغلبية من الفلسطينيين لا علاقة لهم بالهجمات التي شنتها حماس على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه في "إكس": "لا ينبغي لنا أن نغفل عن حقيقة مفادها أن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لها بهجمات حماس"،

ومنذ بداية الهجمات، أعلن بايدن أنه يساند إسرائيل، وأرسل ذخائر إلى الجيش الإسرائيلي، وبعث بحاملة طائرات للمنطقة خشية تدخل أطراف خارجية في الحرب واتساع دائرة الصراع. (العربية)