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عربي-دولي
وزير الخارجية الإيراني يحذر من انفجار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط
Lebanon 24
15-10-2023
|
13:20
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حذّر وزير الخارجية الإيراني، الأحد، من انفجار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط جراء الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في غزة.
وقال حسين أمير عبد اللهيان إنه إذا لم يتوقف القصف الإسرائيلي على غزة "فأيدي جميع الأطراف في المنطقة على الزناد".
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وتابع: "المنطقة تشبه مخزون بارود قد ينفجر في أي لحظة".
وقال عبد اللهيان إن "مسؤولية احتمال فتح جبهات جديدة" في المنطقة و"أي تصعيد لحرب اليوم" تقع مباشرة على عاتق الولايات المتحدة وإسرائيل.
من جهته، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "الفصائل الفلسطينية تتخذ قراراتها بنفسها".
وحث رئيسي فرنسا على المساعدة في "منع قمع" الفلسطينيين، وأضاف أن الوضع سيصبح أكثر تعقيداً إذا لم توقف إسرائيل "جرائمها".
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