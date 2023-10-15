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عربي-دولي

جهود مصرية مكثفة للتهدئة في غزة وإطلاق سراح أسرى الجانبين

Lebanon 24
15-10-2023 | 13:41
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أعلنت مصادر مصرية أن القاهرة تكثف جهودها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية من أجل التهدئة في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وحسب المصادر فإن جهود القاهرة تركز حالياً على وقف التصعيد وحقن دماء المدنيين وتوفير ممرات آمنة وعاجلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتوفير الوقود والمياه والكهرباء.
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في سياق متصل جددت القاهرة رفضها القاطع لأية محاولات تهدف لتفريغ قطاع غزة من سكانه ومحذرة من دعوات النزوح أو التهجير لتصفية القضية الفلسطينية.

وتركز جهود مصر كذلك حسب المصادر إلى العمل على استئناف السلام، بهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد استقبل الأحد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، حيث تم تأكيد الحرص على تدعيم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما جرى التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، والتصعيد العسكري في قطاع غزة.

وقال الرئيس المصري إن 12500 فلسطيني قتلوا بسبب جولات العنف المتكررة في غزة، مشيراً إلى أن التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا.

وأضاف أن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي.

وقال الرئيس المصري إن غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب، مشدداً بالقول: "نبذل جهوداً لاحتواء الموقف في غزة وضمان عدم تدخل أطراف أخرى.

وعبّر السيسي عن أمله في أن يكون اجتماعه بوزير الخارجية الأميركي "فرصة لإيجاد حل للأزمة الحالية"، التي وصفها بالخطيرة وقال إنها قد يكون لها تداعيات على الشرق الأوسط بكامله، مشدداً على أنه "من المهم خفض التوتر وتيسير دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
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