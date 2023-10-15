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عربي-دولي

يلتقي البابا والرئيس.. ملك البحرين يزور إيطاليا

Lebanon 24
15-10-2023 | 14:00
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يصل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى إيطاليا، يوم الاثنين، في زيارة يلتقي خلالها البابا فرانسيس.

كما يجري ملك البحرين مباحثات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، وفق وكالة البحرين للأنباء.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد التقى خلال زيارته للمملكة المتحدة مع الملك تشارلز الثالث، حيث جرى استعراض علاقات الشراكة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات. (سكاي نيوز)

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