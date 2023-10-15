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الأمم المتحدة: غزة أمام "كارثة إنسانية غير مسبوقة"

Lebanon 24
15-10-2023 | 14:37
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أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، يوم الأحد، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن "كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لصحافيين "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية".
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وأشار إلى تكشّف "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في القطاع الساحلي.

وفيما أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2670 شخصاً، قال فريق الدفاع المدني الفلسطيني إن أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض المباني التي دمرتها الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف في بيان "تم إخراج العديد من الأحياء من تحت الانقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع القصف".

وأفادت وزارة الصحة في غزة بإصابة 9600 في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول.
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