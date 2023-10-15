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ضابط يكيل الشتائم لرئيس الوزراء الإسرائيلي

Lebanon 24
15-10-2023 | 15:00
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في بادرة تكشف حجم الضغوط والامتعاض من رئيس الوزراء الإسرائيلي، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو تعرض للشتائم من ضابط احتياط خلال زيارته لقاعدة عسكرية يوم الخميس الماضي، ما دفعه إلى التخلي عن خطابه المقرر أمام الجنود.

وقالت الهيئة إن أحد الضابط صاح في وجه نتنياهو ووصفه بأنه "كذاب" ويساوي "صفرا" وعبارات أخرى مهينة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء قرر عدم إلقاء خطابه، والتحدث مع بعض الجنود في الوحدات بدلا من ذلك بشكل منفرد، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب نتنياهو حول الحادث، بل نشر المكتب، السبت، مقاطع فيديو تظهر مقتطفات من جولته في القاعدة العسكرية.

وشهد نتنياهو انتقادات شديدة من بعض الإسرائيليين بسبب سياسته تجاه غزة، حيث قال خصومه إنه لم يفعل ما يكفي لإنهاء التهديد الصاروخي من حماس.

(العربية)
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