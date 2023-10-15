ماكرون "حذّر" إيران من تصعيد النزاع في غزة.. وهذا ما قاله عن لبنان





كما "ذكّر" الرئيس الفرنسي "بضرورة أن يدين الجميع بشكل صريح هجمات حماس الإرهابية في إسرائيل وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وكذلك القضاء على الجماعات الإرهابية التي ضربت سكانها".

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وأضاف بيان الرئاسة أن "إيران، نظرا لعلاقاتها مع حزب الله وحماس، تتحمل مسؤولية"، وشدد على "وجوب أن تفعل كل ما في وسعها لتجنب أي تصعيد إقليمي". أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون "حذّر"، يوم الأحد، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي من "أي تصعيد أو توسيع للنزاع" بين إسرائيل وحماس "خاصة في لبنان".كما "ذكّر" الرئيس الفرنسي "بضرورة أن يدين الجميع بشكل صريح هجمات حماس الإرهابية في إسرائيل وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وكذلك القضاء على الجماعات الإرهابية التي ضربت سكانها".وأضاف بيان الرئاسة أن "إيران، نظرا لعلاقاتها مع حزب الله وحماس، تتحمل مسؤولية"، وشدد على "وجوب أن تفعل كل ما في وسعها لتجنب أي تصعيد إقليمي".

كما أبلغ ماكرون الرئيس الإيراني بوجود "فرنسيات وفرنسيين بين الضحايا والرهائن الذين احتجزتهم المنظمة الإرهابية" حماس، وأن الإفراج عنهم "أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا".

وتحدث الرئيس الفرنسي، وفق فرانس برس، أيضا عن الوضع الإنساني في غزة، مذكرا بموقف فرنسا حول "ضرورة اتخاذ كافة التدابير لتجنب المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي".



وأضاف أن "فرنسا تتخذ أيضا خطوات بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم العمليات الإنسانية في غزة".



كما أعرب إيمانويل ماكرون مجددا عن "قلقه العميق بشأن وضع المواطنين الفرنسيين الأربعة الذين ما زالوا محتجزين في إيران وطالب بإطلاق سراحهم فورا".