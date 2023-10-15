Advertisement

عربي-دولي

ماكرون "حذّر" إيران من تصعيد النزاع في غزة.. وهذا ما قاله عن لبنان

Lebanon 24
15-10-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1118304-638330042562887063.jpg
Doc-P-1118304-638330042562887063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون "حذّر"، يوم الأحد، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي من "أي تصعيد أو توسيع للنزاع" بين إسرائيل وحماس "خاصة في لبنان".

كما "ذكّر" الرئيس الفرنسي "بضرورة أن يدين الجميع بشكل صريح هجمات حماس الإرهابية في إسرائيل وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وكذلك القضاء على الجماعات الإرهابية التي ضربت سكانها".
Advertisement

وأضاف بيان الرئاسة أن "إيران، نظرا لعلاقاتها مع حزب الله وحماس، تتحمل مسؤولية"، وشدد على "وجوب أن تفعل كل ما في وسعها لتجنب أي تصعيد إقليمي".
 كما أبلغ ماكرون الرئيس الإيراني بوجود "فرنسيات وفرنسيين بين الضحايا والرهائن الذين احتجزتهم المنظمة الإرهابية" حماس، وأن الإفراج عنهم "أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا".
وتحدث الرئيس الفرنسي، وفق فرانس برس، أيضا عن الوضع الإنساني في غزة، مذكرا بموقف فرنسا حول "ضرورة اتخاذ كافة التدابير لتجنب المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي".

وأضاف أن "فرنسا تتخذ أيضا خطوات بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم العمليات الإنسانية في غزة".

كما أعرب إيمانويل ماكرون مجددا عن "قلقه العميق بشأن وضع المواطنين الفرنسيين الأربعة الذين ما زالوا محتجزين في إيران وطالب بإطلاق سراحهم فورا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-10-15
18:30 | 2023-10-15
18:00 | 2023-10-15
16:59 | 2023-10-15
16:55 | 2023-10-15
16:30 | 2023-10-15
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24