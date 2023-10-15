استئناف العمليات في مطار حلب بعد استهدافه بغارة جوية إسرائيلية

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قالت وزارة النقل السورية إن مطار حلب سيستأنف عملياته صباح الاثنين، بعد أن أدت غارة جوية إسرائيلية إلى خروجه عن الخدمة.ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الوزارة قولها الأحد "استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من يوم الاثنين الثامنة صباحاً بعد إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه ليل أمس".وكان قد أفاد التلفزيون السوري الرسمي، السبت، عن "عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي".ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنّ "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه عن الخدمة".