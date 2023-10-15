أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى زيارة إسرائيل للتضامن معها، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».

ونقلت الصحيفة عن أحد مساعدي نتنياهو قوله إن بايدن سيكون، في حال تمت الزيارة، أول رئيس دولة يزور إسرائيل منذ هجوم «حماس» على مستوطناتها في غلاف غزة في السابع من تشرين الأول الحالي.

وقالت الصحيفة إن مكتب نتنياهو والبيت الأبيض يعكفان على بحث الأمر.

إلى ذلك، شدد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، اليوم، على «ضرورة وقف» حركة «حماس» عند حدها، مكرراً دعم الولايات المتحدة لإسرائيل بعد الهجوم الذي بدأته الحركة الأسبوع الماضي.

وقال شومر في مؤتمر صحافي: "نقول ذلك للشعب الإسرائيلي: نحن ندعمكم، نشعر بوجعكم، نتألم معكم (...) وسنقف إلى جانبكم في هذه الأوقات الصعبة".

وندد شومر بحركة «حماس» التي وصفها بأنها «شريرة ومروعة وغير إنسانية».

وقال شومر إن مجلس الشيوخ الأميركي سيتحرك لإعداد حزمة مساعدات لإسرائيل مع استمرار الحرب، مؤكداً «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وأن واشنطن ستبذل «كل ما في وسعها للإفراج عن الرهائن». (الشرق الأوسط)