بايدن: نتعقب الرهائن لدى حماس وسنبذل ما بوسعنا للعثور عليهم

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن ثقته في قدرة الجيش الأميركي على تحمل مسؤوليته في المساعدة في الحرب بين إسرائيل وحماس والصراع المستمر في أوكرانيا.



وشدد بايدن على أهمية الحرب في إسرائيل ووصف الولايات المتحدة بأنها "أقوى دولة في التاريخ" خلال مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس، والتي من المقرر بثها مساء الأحد بالتوقيت الأميركي.

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وقال بايدن "نحن الولايات المتحدة الأميركية أقوى دولة في التاريخ وليس في العالم في تاريخ العالم”. وأردف: "لدينا القدرة على القيام بذلك وعلينا التزام بذلك". وتابع بايدن: "نحن الأمة الأساسية وإذا لم نفعل ذلك، فمن يفعل؟"



كما تعهد الرئيس بتعقب الأميركيين المفقودين، الذين قدرت وزارة الخارجية عددهم بـ 15 شخصًا والذين هم رهائن لدى حماس.



وأضاف بايدن قائلا "سنبذل كل ما في وسعنا للعثور عليهم ."