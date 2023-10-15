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عربي-دولي

ظنوا انه فلسطيني.. إصابة إسرائيلي على يد شرطي ومستوطن

Lebanon 24
15-10-2023 | 16:59
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أصيب أحد سكان مستوطنة "أوفاكيم" الواقعة في صحراء النقب، الأحد، بعيار ناري بعد أن صرخ عليه ساكن آخر وأطلق النار عليه، لاعتقاده بأنه فلسطيني.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية فقد تم الاشتباه بالمواطن الإسرائيلي لأنه كان يتجول مرتدياً غطاء للوجه وقفازات ويحمل مسدساً غير حقيقي.
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ووفق تلك الوسائل فإن إصابة الشخص متوسطة، وقد شارك شرطي أيضاً في إطلاق النار عليه لاعتقاده بأنه "إرهابي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشخص المصاب في الحادث والذي قيل إنه نقل إلى مستشفى "سوروكا".

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الأحد بالقضاء على حركة "حماس" في الوقت الذي يستعد فيه جيش بلاده لدخول قطاع غزة بحثاً عن مسلحي الحركة الذين فاجأوا العالم بهجومهم على بلدات حدودية إسرائيلية في 7 تشرين الأول.
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