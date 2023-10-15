Advertisement

عربي-دولي

عبّاس: سياسات وأفعال حماس لا تمثّل الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
15-10-2023 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1118346-638330126384013946.jpg
Doc-P-1118346-638330126384013946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس في اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن "سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني".
وشدّد عبّاس على رفض قتل المدنيين من الجانبين، والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين".
Advertisement
وجدّد عباس خلال الاتصال مع مادورو "التأكيد على نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة السلمية والعمل السياسي طريقا للوصول لأهدافنا الوطنية".
وأشار إلى ضرورة الذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال، مضيفا أن "سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:43 | 2023-10-16
00:33 | 2023-10-16
00:30 | 2023-10-16
00:30 | 2023-10-16
00:16 | 2023-10-16
00:12 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24