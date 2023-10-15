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عربي-دولي
عبّاس: سياسات وأفعال حماس لا تمثّل الشعب الفلسطيني
Lebanon 24
15-10-2023
|
18:00
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قال الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس في اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن "سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني".
وشدّد عبّاس على رفض قتل المدنيين من الجانبين، والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين".
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وجدّد عباس خلال الاتصال مع مادورو "التأكيد على نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة السلمية والعمل السياسي طريقا للوصول لأهدافنا الوطنية".
وأشار إلى ضرورة الذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال، مضيفا أن "سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني".
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