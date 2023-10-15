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مقابر جماعية في غزّة

Lebanon 24
15-10-2023 | 19:00
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أعدّ عدد من سكان قطاع غزة، مقابر جماعية لدفن العشرات من الضحايا الفلسطينيين جراء القصف المتواصل من الجيش الإسرائيلي على القطاع، في الوقت الذي بات من الصعوبة بمكان توفير مكان لأي جثث جديدة داخل المستشفيات.
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وبحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2670 شخصاً.
وقد تسارعت لدفن الضحايا في مقابر جماعية بعد أن طلبت إسرائيل من سكان القطاع الذين يعيشون في الشمال ويبلغ عددهم نحو 1.1 مليون شخص، الرحيل عن ديارهم إلى الجنوب، ما أثار مخاوف واسعة بشأن ترك الجثامين دون إتمام إجراءات الدفن الشرعية.
وقال مدير عام مجمع الشفاء الطبي في غزّة إن "ثلاجة حفظ الموتى لم يعد بها مكان لاستقبال أي ضحايا جدد "نظرا للأعداد الكبيرة التي تصلنا يوميا جراء القصف المتواصل".
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