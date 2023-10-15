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عربي-دولي

الأمم المتحدة: احتياطي الوقود في جميع مستشفيات غزة يكفي لمدة 24 ساعة فقط

Lebanon 24
15-10-2023 | 19:30
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قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فحسب.
وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني: "توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر".
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