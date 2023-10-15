الأمم المتحدة: احتياطي الوقود في جميع مستشفيات غزة يكفي لمدة 24 ساعة فقط

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فحسب.

وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني: "توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر".

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