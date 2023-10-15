إستشهاد طفل فلسطيني بـ 26 طعنة وإصابة والدته

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أعلنت السلطات بولاية إيلينوي الأميركية مقتل طفل فلسطيني، في السادسة من عمره، بـ26 طعنة وإصابة والدته في جريمة كراهية.وذكرت شرطة الولاية أن المهاجم قتل الطفل الفلسطيني واستهدف عائلته بسبب دينهم والأحداث في الشرق الأوسط.وذكر مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية أن "المهاجم ارتكب جريمته وهو يردد عبارات معادية للمسلمين والفلسطينيين".وأضاف المجلس: "يجب وقف الخطاب المعادي للإسلام والفلسطينيين لدى السياسيين ووسائل الإعلام".