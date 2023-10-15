بايدن: إسرائيل سترتكب خطأ إذا احتلت غزة

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إسرائيل سترتكب خطأ إذا احتلت غزة.وأضاف بايدن لشبكة "سي بي إس" الأميركية أنه "واثق من أن إسرائيل ستتصرف بموجب قوانين الحرب".وأوضح أن نشر قوات أميركية في الشرق الأوسط غير ضروري لأن إسرائيل تملك أحد أفضل القوات المقاتلة".وعبّر عن اعتقاده بأنه يتعين القضاء على حماس تماما، لكن يجب أن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية.ووجّه بايدن رسالة إلى إيران، قائلاً: "لا تعبري الحدود ولا تصعدي الحرب".وأكد أن "الولايات المتحدة يمكنها الاهتمام بالحرب في إسرائيل وأوكرانيا والمحافظة في الوقت نفسه على دفاعها العالمي".