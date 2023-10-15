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عربي-دولي

باريس تقدم معلومات استخباراتية لإسرائيل.. هذا ما كشفه وزير فرنسي

Lebanon 24
15-10-2023 | 23:11
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كشف وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو في مقابلة مع مجموعة "إيبرا" الصحافية نُشرت مساء أمس الأحد، أن فرنسا تقدم "معلومات استخبارية" لإسرائيل.

وأكدت باريس السبت أنه لم يطلب منها تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، وأن المشاركة في العمليات العسكرية "غير واردة" بالنسبة لها.
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وقال الوزير الفرنسي "المعلومات الاستخبارية المقدمة تأتي في إطار الشراكة المعتادة بين بلدينا".

وأضاف "لدينا خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب لسوء الحظ، ولدى استخباراتنا وسائل وأجهزة استشعار فعالة بشكل خاص"، بدون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأشار الوزير إلى أنه سيتحدث مع نظيره الإسرائيلي "الأسبوع المقبل".
وأكدت الرئاسة الفرنسية من جديد أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومحاربة المجموعات الإرهابية التي ضربتها"، ودعت السبت مرة أخرى إلى اتخاذ "كل الإجراءات التي تسمح بحماية المدنيين" بينما تقصف إسرائيل قطاع غزة بشكل مكثّف ردا على هجوم نفّذته حماس.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أمس الأحد أن فرنسا ستواصل "جهودها لتجنّب اشتعال" منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت كولونا خلال تصريح صحافي عقب زيارتها إلى إسرائيل "الوضع صعب ومقلق وخطير"، داعية جميع القادة إلى التحلّي بالمسؤولية.

إلى ذلك أعلنت كولونا أن حصيلة الفرنسيين الذين قتلوا في هجمات حماس ارتفعت إلى 19 قتيلا أي بزيادة شخصين عمّا كانت عليه السبت، و13 مفقودا.(سكاي نيوز)

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