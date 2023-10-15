بعد تصريحات الرئيس الفلسطيني... "وفا" تعدل نص الخبر بشأن حماس

عدلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الاثنين، تصريحات للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بشأن حركة حماس التي قال فيها إن "سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني".



وكانت وكالة "وفا" نشرت خبرا عن اتصال هاتفي جرى بين عباس والرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مبينة أن الرئيس الفلسطيني قال لمادورو إن: "سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

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لكن وكالة "وفا" أجرت تعديلا على نص الخبر الذي تداولته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المختلفة بشكل واسع.



وجاء في النص المعدل أن عباس أكد أن " سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليس سياسات أي تنظيم آخر".



ولم يأت نص الخبر المعدل على ذكر حركة حماس، كما ورد في نصه الأول. (الحرة)