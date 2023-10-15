Advertisement

عربي-دولي

بعد تصريحات الرئيس الفلسطيني... "وفا" تعدل نص الخبر بشأن حماس

Lebanon 24
15-10-2023 | 23:21
A-
A+
Doc-P-1118405-638330344169186994.jpg
Doc-P-1118405-638330344169186994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عدلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الاثنين، تصريحات للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بشأن حركة حماس التي قال فيها إن "سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني".

وكانت وكالة "وفا" نشرت خبرا عن اتصال هاتفي جرى بين عباس والرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مبينة أن الرئيس الفلسطيني قال لمادورو إن: "سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
Advertisement

لكن وكالة "وفا" أجرت تعديلا على نص الخبر الذي تداولته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المختلفة بشكل واسع.

وجاء في النص المعدل أن عباس أكد أن " سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليس سياسات أي تنظيم آخر".

ولم يأت نص الخبر المعدل على ذكر حركة حماس، كما ورد في نصه الأول. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:43 | 2023-10-16
03:30 | 2023-10-16
03:30 | 2023-10-16
03:19 | 2023-10-16
03:12 | 2023-10-16
02:52 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24