7 أشخاص استشهدوا: إسرائيل تستهدف "الدفاع المدني" في غزة.. وفيديو لجرحى الضربة

في اليوم العاشر من عملية "طوفان الأقصى"، استهدف الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، طاقما يتبع للدفاع المدني كان في طريقه للمشاركة في عمليات الإنقاذ بعد القصف الذي طال مدينة غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية إن عدد شهداء أطقم الإسعاف والدفاع المدني بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لهم، بلغ 7 أشخاص.



وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، بأن الجيش الإسرائيلي "قصف طواقمنا أثناء توجهها لمهمة إنقاذ في تل الهوى".



وكثفت إسرائيل فجر اليوم الإثنين غاراتها على مناطق جباليا وتل الهوى والطرق الرئيسية في قطاع غزة، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".



وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فحسب.



وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني "توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر".(سكاي نيوز)







لمشاهدة الفيديووقالت مصادر فلسطينية إن عدد شهداء أطقم الإسعاف والدفاع المدني بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لهم، بلغ 7 أشخاص.وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، بأن الجيش الإسرائيلي "قصف طواقمنا أثناء توجهها لمهمة إنقاذ في تل الهوى".وكثفت إسرائيل فجر اليوم الإثنين غاراتها على مناطق جباليا وتل الهوى والطرق الرئيسية في قطاع غزة، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فحسب.وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني "توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر".(سكاي نيوز)