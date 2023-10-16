طالب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، نظيره الفاتيكاني بول غالاغر، الأحد، بإدانة واضحة للهجوم الذي نفذته حركة "حماس" في الـ7 من تشرين أول الماضي.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية: "من المتوقع أن يكون الفاتيكان أكثر اهتماما بالمعاناة الإسرائيلية، تحدث وزير الخارجية إيلي كوهين مع الوزير غالاغر، وقال له إن لإسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حماس".

وأضاف كوهين: "يجب على الفاتيكان أن تدين بوضوح وبشكل لا لبس فيه الإرهاب القاتل الموجه ضد المواطنين الإسرائيليين".

وأردف بحسب بيان الخارجية: "لا مجال للمقارنات التي لا أساس لها من الصحة، حماس منظمة إرهابية أسوأ من داعش تأتي لإيذاء المواطنين الأبرياء، في حين أن إسرائيل دولة ديمقراطية تحاول حماية مواطنيها منها". (وكالات)